رئيس قطاع الخزانات بوزارة الري يتفقد منظومة القناطر على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

قام المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات التابع لوزارة الموارد المائية والري بجولة ميدانية تفقدية لقناطر إسنا الجديدة وأهوستها الملاحية الملحقة كأول قنطرة تابعة للقطاع تقوم بهذا الغرض المشترك .

كما قام حبيشي بالعبور للعائمات المتجهة شمالا من محافظة أسوان إلى القاهرة والعكس للوقوف على جاهزية الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة بجميع العاملين بها وتوظيف جميع إمكانيتها المتاحة سواء موارد بشرية أو تقنية وفنية أو تشغيلية أو معدات وميكنة للقيام بتكليفاتها.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لأجهزة الوزارة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ التكليفات المنوط بها تنفيذها، وخاصة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى فيما يخص الجزء التشغيلي لتنفيذ السياسات المائية للوزارة من خلال منشآت القناطر الرئيسية التابعة للقطاع، بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة بالوزارة، ووصولا لتوفير التصرفات المحددة من خلال القناطر الرئيسية التابعة للقطاع على طول نهر النيل و الأفرع خلال العام ، وكذا فترة الإغلاق التدريجي وتخفيض المناسيب وصولا للقفل المحكم لبوابات القناطر خلال فترة السدة الشتوية من كل عام.

كما تأتي هذه الجولة لما لهذه الفترة من السنة من طبيعة تشغيلية خاصة جدا ضمانا لعدم تأثير تلك السياسة التشغيلية على مرور العائمات و البواخر السياحية منها وكذا النهرية النيلية عبورا من خلال الأهوسة الملاحية الملحقة بتلك القناطر الرئيسية لتعظيم الاستفادة المشتركة ما بين وزارة الري ووزارة النقل متمثلة في هيئة النقل النهري ووزارة السياحة ودعما للتوجه العام للدولة لترشيد الاستهلاك السنوي لحصة مصر في مياه نهر النيل ، ولزيادة المردود الاقتصادي للأصول و تنشيط القطاع السياحي من خلال تقليل نفقات النقل السياحي والزراعي والصناعي لكافة جهات الدولة.

وقام حبيشي - يرافقه المهندس إيهاب الجوهري رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات، والمهندس صبحي عامر مدير عام قناطر إسنا جديدة، والمهندس محمود هجرس مدير المكتب الفني لرئيس القطاع - خلال تلك الجولة بالمرور على الأهوسة الملاحية وغرف التشغيل والتحكم لها خلال فترة الوردية التشغيلية المسائية للأهوسة الملاحية للتأكد من سير مناورات المرور والتشغيل للأغراض الملاحية بصورة احترافية منجزة لعبور العائمات والبواخر.

ووجه جميع المهندسين والعاملين بالإدارة بالعمل المتصل الدؤوب والأولوية المطلقة لتنفيذ السياسة المائية لتوزيع المياه بنهر النيل وتحقيق التصرفات المطلوبة طول السنة بالتوازي مع المطلوب للتعاون مع كافة الجهات الأخرى من خلال هذه المنشأة العملاقة لتحقيق الغرض من إنشائه.