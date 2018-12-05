حدث ليلًا| تعاقدات بـ"إيديكس 2018".. وفيفي عبده تعود للرقص وإنجاز جديد لـ"الهضبة"

(مصراوي):

شهد ليل الثلاثاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أحداثًا مختلفة، كان أبرزها توقيع مذكرتَي تفاهم مع شركات عالمية بـ"إيديكس 2018"، وإعلان الفنانة فيفي عبده عودتها للرقص، كما أعلن الفنان عمرو دياب عن إنجاز جديد له.

بعد ظهور الحطام.. تحديد منطقة المركب الغارق بخليج السويس

حددت فرق الإنقاذ المشاركة في عملية البحث عن طاقم مركب الصيد ياسين الزهري، الثلاثاء، موقع الغرق، والتي انقطع الاتصال بها مساء الجمعة الماضية، بخليج السويس.

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الطفل المعتدى عليه بمدرسة في المحلة :"معلم الرياضيات كسر قدمي من غير سبب"

قال الطفل "آ. م. أ"، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد زكريا جودة بقرية سامول التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية "معملتش حاجة غلط علشان مدرس الرياضيات يطرحني على الأرض ويكسر قدمي".

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المتحدث العسكري: الوفود المشاركة في "إيديكس 2018" أشادت بالتنظيم وحفاوة الاستقبال

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، التقى اليوم عددًا من وزراء الدفاع من دول أخرى، خلال المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر "إيديكس 2018".

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وزير الإنتاج الحربي: وقَّعنا مذكرتَي تفاهم مع شركات عالمية بـ"إيديكس 2018"

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس 2018" وضع مصر على خريطة الصناعات العسكرية العالمية، ووضعها في مكانتها اللائقة بين الدول الكبرى.

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شعبة السيارات تكشف عن الأسعار بعد رفع الدولار الجمركي

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات غير الأوروبية حتى 1600 سي سي، من المتوقع ارتفاع أسعارها بنسبة 4%، بعد قرار رفع سعر الدولار الجمركي مؤخرًا.

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وزير الري يبحث خطة استقبال الأمطار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك للتأكد من حالة محطات المياه ومدى جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

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عبدالجليل: الطلاق عبر "السوشيال ميديا" غير معترف به إلا في هذه الحالة

ناشد الدكتور سالم عبدالجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، الجميع أن يشغلوا أنفسهم بذكر الله ولا يتوقفوا عن الذكر لعظم ثوابه.

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خفر السواحل الليبي: وفاة 15 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قاربهم قبالة مصراته

قال أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل الليبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء، إن 15 مهاجرا غير شرعي على الأقل لقوا حتفهم بعد محنة استمرت 12 يوما بالبحر المتوسط.

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توتر على حدود لبنان وسط عملية إسرائيلية ضد أنفاق حزب الله

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقطع فيديو لما قال إنه نفق شيده حزب الله ويمتد من داخل الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل.

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وفد المتمردين الحوثيين يصل إلى السويد من أجل محادثات سلام متوقعة

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم إن وفدا من المتمردين الحوثيين اليمنيين وصل الثلاثاء إلى السويد حيث من المتوقع أن تُعقد محادثات سلام بوساطة أممية.

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بعد تهديد أمريكا.. روسيا تؤكد التزامها الصارم بمعاهدة الصواريخ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ملتزمة بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بشكل صارم، وذلك ردًا على اتهامات الولايات المتحدة، وحزب الناتو بانتهاكها.

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عمرو دياب يكشف تصدره قائمة "Apple Music" بـ 3 ألبومات

أعلن الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن كونه الفنان العربي الوحيد المتصدر قائمة تطبيق "Apple Music" لأكثر الألبومات استماعًا بثلاثة ألبومات؛ هي "كل حياتي" 2018، "معدي الناس" 2017، و"أحلى وأحلى 2016".

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فيفي عبده معلنة عودتها للرقص: من غيره زاد وزني

كشفت الفنانة فيفي عبده عن عودتها للرقص الشرقي بعد غياب استمر سنوات، إذ ستحيي عددًا من الحفلات مع عدد من نجوم الغناء ليلة رأس السنة المقبلة.

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محمد صبحي يدافع عن رانيا يوسف في أزمة الفستان: "فنانة محترمة وملتزمة"

دافع الفنان محمد صبحي، عن الفنانة رانيا يوسف، بعد أزمتها بسبب فستانها الذي أثار الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي، واصفًا هذه الأزمة: "الذي حدث هو مثل الجريمة اللي بيدبح خلالها واحد في الشارع وبيشوفه 100 واحد، وبعدين يتنقل على التليفزيون ويشوفه ملايين".

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كلوب يعلق على عقوبة الاتحاد الإنجليزي

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على الاتهامات الموجهة له بسوء السلوك الرياضي أمام إيفرتون من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مؤكدًا أنه ليس لديه مشكلة في ذلك.

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مصدر بالزمالك: نجحنا في إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين القدامى

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن الوفد الذي مثل القلعة البيضاء مؤخرا في سويسرا، نجح في انهاء أزمة مستحقات اللاعبين القدامى، من أجل تفادي خصم نقاط من الفريق في الدوري.

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بوجلبان يكشف لمصراوي حقيقة توسطه لضم بن عمر للأهلي

نفى التونسي أنيس بوجلبان، لاعب النادي الأهلي الأسبق، ما تردد بشأن طلب مسؤولي القلعة الحمراء منه التدخل والتوسط من أجل تعاقد الفريق مع لاعب النجم الساحلي التونسي محمد أمين بن عمر.

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