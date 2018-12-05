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مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط تصل إلى القاهرة

02:30 ص الأربعاء 05 ديسمبر 2018
مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط تصل إلى القاهرة

مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرست

القاهرة - (أ ش أ):

وصلت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، قادمة من ألمانيا في زيارة تلتقي خلالها عدد من المسئولين.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن مبعوثة الاتحاد الأوروبي وصلت على متن طائرة خطوط (لوفتهانزا) وكان في استقبالها مندوبين من وزارة الخارجية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عين سفيرة هولندا السابقة في إيران سوزانا تيرستال مبعوثا جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط سبتمبر الماضي، وشغلت تيرستال منصب سفيرة هولندا في إيران وأنغولا، وانضمت لوزارة الخارجية الهولندية عام 1994، وشغلت عدة مناصب في الخارجية الهولندية، ونائبا للممثل الدائم لبلادها في الأمم المتحدة بجنيف.

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي سوزانا تيرستال ألمانيا وزارة الخارجية المصرية الأمم المتحدة
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