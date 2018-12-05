سامح شكري يعود من الكويت بعد زيارة رسمية استغرقت 3 أيام
القاهرة - (أ ش أ):
عاد وزير الخارجية سامح شكري، مساء الثلاثاء، إلي القاهرة عائدًا من الكويت، بعد رئاسة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، والتي استغرقت ثلاثة أيام، برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.
والتقى شكري - خلال الزيارة - مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووقع ممثلا عن الجانب المصري على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
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