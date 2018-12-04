"الأسرع في العالم".. الهند تعرض صاروخها "براهموس" بـ"إيدكس 2018"

بالصور.. إقبال كثيف على معرض "إيدكس 2018" لليوم الثاني على التوالي

كتب - محمد سامي:

عرضت الهند صاروخها الأسرع في العالم من طراز كروز وهو "براهموس"، الذي يُعد مشروعًا عسكريًا مشتركًا بين الهند وروسيا، بالمعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2018".

يأتي الصاروخ كتطوير للصاروخ الروسي الجوّال "ياخونت" المخصص للدفاع الساحلي والمضاد للسفن، وظهر في المعرض بنسخه الثلاثة البحرية والجوية والبرية، فيمكن إطلاقه من على سطح السفن والغواصات، كما يمكن إطلاقه من طائرات سوخوي 30 الهندية، وأيضًا عن طريق القواذف البرية المتحركة، وتصل سرعة الطرازات إلى نحو 3 ماخ، وهو ما يصنف تلك العائلة بأنها أسرع صواريخ كروز في الترسانة العالمية.

يصل طول الصاروخ 8.4 أمتار وقطره نحو 60 سنتيمترًا، ويعمل عن طريق مرحلتين من الإطلاق، الأولى بالوقود الصلب للإطلاق من القاذف والثاني بالوقود السائل المستخدم في التجوال والمناورة حتى إصابة الهدف.

يبلغ وزن النسخة البرية والبحرية من الصاروخ الهندي "براهموس" نحو 3 أطنان، بينما يزن الطراز المخصص للإطلاق من الطائرات 2.5 طن، ورغم أن وزن الصاروخ "براهموس" يبلغ ضعف الصاروخ توماهوك الأمريكي تقريبا، إلا أنه أسرع منه 4 مرات.

تزن الرأس المدمر للصاروخ بنسختيه البرية والبحرية 200 كيلو جرام، أما الطراز الذي يطلق من الطائرات فيزن رأسه المدمر نحو 300 كيلوجرام.

كما يتميز بامكانية إطلاقه بشكل رأسي أو مائل، نظرا لقدرته العالية على المراوغة، فيمكنه مهاجمة الأهداف من أي زاوية أثناء التحليق.