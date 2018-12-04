فرج عامر: "إيديكس 2018" للصناعات العسكرية أكد تفوق مصر عالميًا

كتب- أحمد علي:

قدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة على الافتتاح التاريخي لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الذي يقام في مصر ومنطقة شمال أفريقيا ووسطها للمرة الأولى.

وقال "عامر"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرأي العام المصري شعر بارتياح كبير وواسع النطاق، وتأكد أن الدولة المصرية لديها إمكانيات الدول الكبرى، مؤكدًا أن المعرض المصري العالمي "إيديكس 2018" يشارك فيه عدد كبير من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان من دول العالم، يمنحنا الإحساس أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن لديها القدرة والكفاءة على حماية الأمن القومي المصري والعربي والخليجي ولديها القدرة على هزيمة الإرهاب والإرهابيين وتطهير مصر كلها من دنسهم.

ووجه المهندس محمد فرج عامر، الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المعرض بالصورة المشرفة التي تابعها العالم كله وانبهر به ليتأكد أن مصر دولة مستقرة وآمنة ولديها صناعة تسليح عريقة ومتميزة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رؤيته رؤية قائد ومقاتل عظيم عندما أحدث نقلة نوعية عالمية غير مسبوقة في تسليح الجيش المصري ليحتل مكانة متقدمة ومهمة في التصنيف العالمى للجيوش الكبرى في العالم.