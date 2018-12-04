خبير عسكري: "إيديكس 2018" له عوائد اقتصادية وسياسية

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء أركان حرب إيهاب طلعت البنان، إن المعارض الدولية للصناعات الدفاعية والعسكرية عادةً ما تقام في الدول الكبرى بهدف التوريج لأحدث الأسلحة والمعدات في العالم، مشيرًا إلى أن إقامة معرض "إيديكس 2018" لأول مرة في مصر له عدة عوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وأضاف البنان لـ"مصراوي" أن أحد عوائد معرض "إيديكس 2018" يتمثل في تأكد العالم من توافر عنصر الأمن والأمان في مصر، بما يتيح المجال لعودة السياحة مرة أخرى.

وتابع البنان، أن المعرض يتيح التعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأسلحة عبر رؤيتها رؤى العين، واصفًا نسبة المشاركة والتي قدرت بـ10 آلاف زائر على مدار أيام انعقاد المعرض الثلاث بـ"الجيدة جدًا"، نظرًا لأنه الانعقاد الأول للمعرض في مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"‬، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا.

وجاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع لدول (الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال)، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.