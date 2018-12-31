وزير التعليم العالي يُكرم طالب هندسة حقق 3 أرقام قياسية ببطولة القوى البدنية بأمريكا

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، خاصة الرياضية لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية وتكوين الشخصية المتكاملة لهم.

جاء ذلك خلال تكريم الطالب أمير محمد سيد بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس والحاصل على المركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بفلوريدا 2018، بحضور الدكتور عاطف أبو النور قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد الوزير على أهمية تطوير الأنشطة الرياضية داخل الجامعات ورفع مستواها.

وكرم عبدالغفار، الطالب، وأهداه ميدالية الوزارة، مؤكدًا على دعم الوزارة وتشجعيها للشباب المتميزين، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المتميز فى كافة المجالات تحتاج فقط إلى الفرصة والرعاية والدعم.

من جانبه أكد الدكتور عاطف أبوالنور، أن الجامعة تحظى بالعديد من الطلاب المتفوقين رياضيا على مستوى إفريقيا في ألعاب المصارعة والجودو والسباحة وغيرها، مشيرا إلى تميز الجامعة أيضا في عدد من الأنشطة الأخرى منها الفنية والثقافية.

ووجه الطالب الشكر للوزير على رعايته للمواهب الشابة وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين من شباب الجامعات.

يذكر أن الطالب حصل على المركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بفلوريدا 2018، والتى ضمت 500 لاعب من 25 دولة حول العالم، فضلًا عن أنه حقق 3 أرقام قياسية فى البطولة (رقمين فى فئة الناشئين، ورقم فى فئة الكبار).