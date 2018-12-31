اتحاد كتاب مصر ينعي رحيل الشاعر محمد أبو دومة

القاهرة- أ ش أ:

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الشاعر والناقد الكبير ، الدكتور محمد أبو دومة -، الذي وافته المنية ، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز ٧٤ عاما.

جاء ذلك في بيان النقابة اليوم - أشارت فيه إلى رحيل أحد فرسان الكلمة ، وعاشق التراث "النبيل " الذى حلم بوحدة عربية تجمعنا.

يذكر أن الراحل من مواليد سوهاج ١٩٤٤، وحصل علي ليسانس اللغات الشرقية ، ثم حصل علي الدكتوراه في "الأدب المقارن" من المجر، وعمل مترجما ومصنفا للمقتنيات الفارسية بدار الكتب، وعضو اتحاد كتاب مصر وآسيا وأفريقيا.

ومن أشهر دواوينه : "حمحمة الجواد الرهين " و "الوقوف علي حد السكين " - و"أوراد الجوى " كما أن له العديد من المؤلفات النقدية الهامة.

وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام "١٩٨٩".​