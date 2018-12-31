رئيس "القومية للزلازل": هزة القطامية لم تسفر عن خسائر بشرية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها منطقة شمال غرب القطامية ظهر اليوم، بقوة 4 ريختر لم تسفر عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية، مؤكدًا عدم تلقي بلاغات حتى الآن.

وأكد بدوي- في تصريح لمصراوي- أن الشبكة القومية في حالة تأهب تام لوقوع أي هزات أرضية على مدار الـ 24 ساعة.

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء عن وقوع هزة أرضية - زلزال، بمنطقة القطامية، وهو ما أكده الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قائلًا: "إن هناك هزة أرضية ضربت شمال غرب القطامية في تمام الساعة 12:37 ظهرًا، بقوة 4 ريختر".

وأضاف عودة، أن احداثيات الهزة الأرضية كانت 30.20 شمالًا، و31.77 شرقًا، بعمق 20 كيلو مترًا، ما تسبب في شعور قاطني المنطقة بها، فيما شعر بها - أيضًا- سكان العاصمة الجديدة والمعادي وشمال القاهرة.