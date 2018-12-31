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غادة عجمي تثمن قرار السيسي بإنشاء لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية

11:33 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
غادة عجمي تثمن قرار السيسي بإنشاء لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية

النائبة غادة عجمي

كتبت- ميرا إبراهيم:

ثمنت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، مؤكدا حاجة الدولة لجهة يكون اختصاصها مواجهة الفتن الطائفية.

وأوضحت عجمي، في بيان، الاثنين، أن اختصاص اللجنة، بوضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع مثل تلك الأحداث في حال وقوعها، يبشر بأداء قوي ومتميز لهذه اللجنة للقضاء على الفتن الطائفية في مصر.

وأشارت إلى أن ضرورة دراسة أسباب الفتن الطائفية في المحافظات التي تشهدها باستمرار، حرصا على وقف هذه الأعمال.

غادة عجمي مجلس النواب السيسي الأحداث الطائفية الإرهاب

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