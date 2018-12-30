البيئة تبحث إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات

القاهرة- (أ ش أ):

عقدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا مع القطاع غير الرسمي الخاص بأعمال الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وذلك بالمركز الثقافى البيئى (بيت القاهرة) بالفسطاط، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات الإهلية والقطاع غير الرسمى والشباب والمرأة فى منظومة الأدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى ظل تخارج الشركات الأجنبية.

تناول الاجتماع، الأحد، مناقشة المعوقات التي تقابل هذا القطاع، وما هي التسهيلات المطلوبة من جميع الجهات المعنية بالدولة بهذا الملف لتسيير عمل القطاع غير الرسمي وتفعيله وتطويره.

وأكد الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة- خلال الاجتماع- أهمية أشراك القطاع الخاص في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات واحتواء هذا القطاع للمساهمة في حل مشكلة المخلفات.

حضر الاجتماع الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة، وممثلي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والفريق الفني المعني بمنظومة المخلفات بوزارة البيئة.