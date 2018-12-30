الجلاد ومحلب والشريف في عزاء والدة جمال شيحة

كتب- هاني رجب:

شارك المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، في عزاء والدة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص على الحضور أيضًا كل من الإعلامي عمرو الليثي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق.

وكان عدد من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة، حرصوا على حضور العزاء ومنهم: الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

يشار إلى أن الآلاف من أهالي محافظة الدقهلية، شيعوا الجمعة الماضي، جثمان والدة الدكتور جمال شيحة? رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمسقط رأس العائلة بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.