أسر السائحين ضحايا حادث أتوبيس الهرم يصلون مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح الأحد، وفدًا من أسر السائحين الفيتناميين ضحايا الأتوبيس السياحي الذي تم استهدافه بعبوة بدائية، أمس الأول، بمنطقة المريوطية بالجيزة.

ووصل وفد أسر الضحايا والذي ضم 5 أفراد على طائرة الخطوط التركية الرحلة رقم 690 القادمة من إسطنبول، وكان في استقبالهم نائب السفير الفيتنامي بالقاهرة، ومندوبون من مكتب الخارجية لإنهاء إجراءات الوصول ومندوبون من وزارة السياحة ووزارة الصحة بالمطار.

كان حادث انفجار أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم أسفر عن مقتل 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري وإصابة 14 آخرين.