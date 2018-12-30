حدث ليلاً| المتحدث العسكري ينفي استهداف مركبة في سيناء.. وإنجاز جديد لـ"صلاح"

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها نفي المتحدث العسكري استهداف إحدى مركبات الجيش بشمال سيناء، وتصريحات رئيس سلطة الطيران المدني حول قرب عودة السياح الروس، وكذلك تحقيق النجم المصري محمد صلاح إنجاز جديد عقب فوز ليفربول على أرسنال بخماسية.

المتحدث العسكري ينفي استهداف إحدى مركبات الجيش بشمال سيناء

رئيس "الطيران المدني" يعلن "بشرة" للمصريين حول عودة السياح الروس

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رئيس "الطيران المدني" يوجه "بشرة" للمصريين حول عودة السياحة الروسية

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