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السفارة المصرية في نواكشوط تحتفي بالشاعر أحمد بخيت

02:37 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
السفارة المصرية في نواكشوط تحتفي بالشاعر أحمد بخيت

الشاعر أحمد بخيت

نواكشوط- أ ش أ:

أقام السفير المصري لدى موريتانيا أحمد رشاد سلامة، اليوم السبت، حفلًا على شرف الشاعر المصري الكبير أحمد بخيت، حضره شعراء العرب المشاركين في المهرجان الشعري الموريتاني المتواصل في نواكشوط وبعض المسؤولين الموريتانيين ولفيف من الإعلاميين والمفكرين الموريتانيين.

وأشار السفير المصري - في كلمته - إلى الدور الذي يلعبه الشعر في التواصل وأهمية الكلمة، مؤكدًا أن بخيت يحظى بمكانة مرموقة في سائر الأقطار العربية نتيجة إبداعه.

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