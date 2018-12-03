لأول مرة.. مصر تعرض ردار "ESR-32" محلي الصنع خلال "إيديكس 2018"

القاهرة- مصراوي:

عرض الجناح المصري في معرض "إيدكس 2018"، اليوم الإثنين، عددًا من الأسلحة الوطنية المصرية الجديدة، وأشكال الصناعات الدفاعية والعسكرية والتي صنعت في مصر داخل وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية للبصريات وبعض الإدارات الخاصة بالإنتاج والتسليح داخل القوات المسلحة.

وكان على رأس هذه الأسلحة الجديدة رادار المسح الجوي، والإنذار المبكر المصري ثنائي الأبعاد ESR-32 والمصمم ومصنع محليا بنسبة 100% من مجهودات البحث والتطوير بالقوات المسلحة المصرية، ومركز قيادة صواريخ الدفاع الجوي مصري الصنع.

ويعمل هذا الرادر على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات الجوي، وتحديد نوعيات أنظمة الدفاع الجوي اللازمة للتعامل معها، حيث يصل مداه إلى 250 كم ويصل للاستخدام المدني أيضا لمراقبة وتوجيه حركة الملاحة الجوية.

كما تسعى القوات المسلحة لتطوير رادارات ثلاثية الأبعاد ذات مصفوفات إزاحة الطور Phased Array.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

ويشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.

