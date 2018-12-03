"الأعلى للإعلام" يرشح محمد صبحي لرئاسة "الدراما".. و3 مرشحات لعضوية لجنة الطفل

كتب- مصطفى علي:

رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفنان محمد صبحى، لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس، اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يلتقى كلا من "صبحي" والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، الأسبوع القادم مع صبحى، للاتفاق على تشكيل اللجنة وسياسة عملها خلال الفترة القادمة.

كما رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلا من أمل فوزى رئيس تحرير نصف الدنيا وسمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابات من شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف والمفتى لترشيح كلا من الدكتور عبد الله حسن عبد القوى معاون وزير الأوقاف لشئون المتابعة والدكتور خالد غانم مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور إبراهيم نجم أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم، وأحمد المالكى عضو بلجنة إحياء التراث بمشيخة الأزهر و أسامة الحديدى منسق مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، من ضمن تشكيل اللجنة الدينية التى ستبدأ اجتماعتها الأسبوع القادم، برئاسة أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وذلك لوضع معايير ضبط البرامج الدينية و تنفيذ الضوابط الصادرة بشأن ضيوف البرامج و المتحدثين فى الفتاوى.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،أعلن أمس الأحد خلال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ،عن تشكيل لجنة للطفل ضمن لجان المجلس الاعلى للإعلام .