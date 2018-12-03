أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

تخفيض 50% من مصروفات المدارس لأبناء العاملين بـ"الأبنية التعليمية"

04:32 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
تخفيض 50% من مصروفات المدارس لأبناء العاملين بـ"الأبنية التعليمية"

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المذكرة المقدمة من مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالهيئة من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية فقط، بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية، والرسمية المتميزة للغات والرسمية؛ أسوة بالعاملين بالتربية والتعليم.

ولأول مرة هذا العام، توافق وزارة التربية والتعليم، على إعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم من نسبة 50% من مصروفات المدارس الحكومية، بدلًا من 25% بالأعوام السابقة.

مصروفات المدارس طارق شوقي وزارة التربية والتعليم هيئة الأبنية التعليمية

الخبر التالى:

موجة "أمطار ورياح وأتربة" تبدأ الأربعاء.. والأرصاد توجه رسالة للمسئولين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان