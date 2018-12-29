بابا الفاتيكان يُدين حادث المريوطية: "عمل وحشي أحمق"

كتب-إسلام ضيف:

أرسل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، برقية تعزئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يستنكر فيها الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بشارع المريوطية أمس الجمعة، واصفًا إياه بـ"العمل الوحشي الأحمق".

وأكد البابا فرانسيس في برقيته صلاته واستنكاره هذا العمل الوحشي، حسبما نقل عنه بيان للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وقال بابا الفاتيكان في برقيته إنه شعر بالحزن العميق فور معرفته بنبأ الهجوم.

وأشار البابا فرانسيس إلى أنه يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم والجرحى والعاملين في فرق الإنقاذ الذين أتوا بسخاء لمساعدتهم.

واختتم بابا الفاتيكان برقيته بأنه "يعوِّل على عمل الجميع للتغلب على العنف بالتضامن والسلام".