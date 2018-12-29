مشروعات بالمليارات.. حصاد وزارة النقل خلال 2018 - "انفوجرافيك"

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حصاد المشروعات التي نفذتها الحكومة في قطاع النقل خلال عام 2018.

وقال المركز، في بيان، إنه على رأس هذه المشروعات مشروعي القوس الشمالي الشرقي والشمالي الغربي من الطريق الدائري ‏الإقليمي بتكلفة 8.25 مليار جنيه، ومشروع طريق (شبرا - بنها الحر) بتكلفة ‏3.46 مليار جنيه.

وأكد المركز أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات، و1300 عربة قطار سكك حديدية بتكلفة ‏1.14 مليار يورو، فضلًا عن تطوير 72 مزلقانًا للعمل أوتوماتيكيًا لمنع الحوادث الناتجة عن تدخل العامل البشري ليصبح ‏إجمالي عدد المزلقانات المطورة 930 مزلقانًا.‏

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجود مشروعات أخرى تمثلت في مشروع محور ميناء الدخيلة، والذي يعد أحد أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل التكدسات المرورية بمحافظة الإسكندرية، حيث يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي بطول 4.5 كم، كما يعمل على إنسيابية حركة خدمة ميناء الدخيلة الذي يمر من خلاله 25% من تجارة الدولة المصرية والمنطقة الصناعية الملاصقة، حيث تم تنفيذ ‏‏98% من أعمال المحور، بإجمالي تكلفة ‏492 مليون جنيه.

كما بلغت تكلفة الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من هارون ‏حتى نادي الشمس بمصر الجديدة بلغت 1.8 مليار جنيه و257 مليون يورو‏، مع توريد وتركيب 850 بوابة تذاكر بمحطات مترو الأنفاق تعمل بالتقنية المزدوجة.

وأعلن المركز أنه تم الانتهاء من أعمال التطهيرات للطريق الملاحي (القاهرة - أسوان) لمسافة 135 كم من بني مزار حتى ‏الصف، فضلًا عن إنشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة لخدمة الركاب والسائحين وذلك بتكلفة إجمالية 71.4 مليون جنيه.

وبلغ مجموع أطوال الطرق التي تم إنشائها خلال العام، ونفذتها كل من وزارة النقل، والهيئة الهندسية، شاملة ازدواج ورفع كفاءة الطرق، نحو ‏2619 كم.​