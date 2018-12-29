فرج عامر: الإرهابيون أفلسوا ونهايتهم اقتربت

كتب- أحمد علي:

أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف أتوبيسا سياحيا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة وأسفر عن وفاة ثلاثة سياح اضافة الى المرشد السياحى وإصابة 10 آخرين، مؤكدًا أن الطريقة التى تم بها هذا الحادث الإرهابى، يؤكد أن الإرهابيين أفلسوا وأن نهايتهم اقتربت.

وقال عامر فى بيان له، أصدره منذ قليل، أن نجاح صقور وبواسل العملية سيناء 2018 فى تضييق الخناق على الإرهابيين، إضافة إلى الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة جعلت جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة تشعر بالهوس والجنون، مؤكدا إن مثل هذه الأعمال الأرهابية تزيد الشعب المصرى وجميع مؤسسات الدولة قوة وصلابة في مواجهة الإرهاب الأسود.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر وإصرار قيادتها وجميع مؤسساتها على تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد، مشيدا بسرعة تحرك الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة التداعيات السلبية لحادث المريوطية الإرهابي. ​