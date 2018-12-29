نقيب السياحيين: حادث أتوبيس الهرم عارض ولن يؤثر على حركة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أدان باسم حلقة، نقيب السياحيين، الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيس سياحي بالهرم، وقدم خالص العزاء في أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لباقي المجموعة السياحية، ومطالبا أجهزة الأمن بسرعة ملاحقة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

وقال حلقة لمصراوي، اليوم، إن النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة، تابعت بكل ألم خبر الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية تقل سائحين من فيتنام ومرشد سياحي وسائق مصري، كما تتابع باستمرار التواصل مع جميع الجهات المعنية للاطمئنان على السائق وباقي المجموعة السياحية.

ووجه الشكر لرئيس الوزراء ووزارتي السياحة والصحة على سرعة تحركهم لمكان الحادث، مثمنا الإجراءات الأمنية السريعة وسرعة رفع آثار الحادث والتحقيق فيه، متابعا:"تطمئن النقابة جميع العاملين بالسياحة بأنه حادث عارض ولن يؤثر على السياحة والتي بداء تشهد حراكا كبيرا خلال العام الحالي.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم مساء اليوم الجمعةن "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 4 وإصابة 10 من السائحين.​