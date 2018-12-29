رفقة السفير.. سائحان من مصابي حادث "أتوبيس الهرم" يغادران المستشفى

كتب - فتحي سليمان:

قال مصدر طبي مسؤول بمستشفى الهرم إن اثنين من مصابي حادث "أتوبيس الهرم" تماثلا للشفاء، وذلك إثر استهداف الحافلة بعبوة بدائية الصنع بشارع المريوطية في الجيزة، أمس الجمعة.

وأوضح المصدر أن دونج جانج 48 سنة ولانج لي 41 سنة تماثلا للشفاء عقب تلقيهما الإسعافات اللازمة، لافتا بأنهما غادرا رفقة سفير فيتنام بالقاهرة دو هوانج لونج.

ولفت المصدر إلى أن سائق الأتوبيس يتلقى العلاج بالمستشفى بعد نقل باقي المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

وصل سفير فيتنام بالقاهرة دو هوانج لونج، مستشفى الهرم العام، للاطمئنان على حالة مصابي حادث أتوبيس الهرم السياحي.

واستقبلت وزيرتا الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، السفير الفيتنامي، وعقدتا اجتماعًا معه لشرح تفاصيل حالة مصابي وضحايا الحادث الذي أسفر عن وفاة 4 حالات وإصابة 10 آخرين غالبيتهم من السياح الفيتناميين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أتوبيس "المريوطية" السياحي الذي تعرض للاستهداف مساء الجمعة خرج عن خط سيره المعروف والمحدد له، ولم يتم إبلاغ قوات الأمن أي تغيرات.

وأضاف "مدبولي"، خلال تفقده للمصابين في مستشفى الهرم، مساء الجمعة: "أي أتوبيس سياحي مؤمن بشكل كامل من وزارة الداخلية ولكن الأتوبيس غير مساره". وتابع: "انفجرت القنبلة بجانب الأتوبيس فور مروره من الطريق الجديد".