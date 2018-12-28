ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث أتوبيس الهرم

كتب- يوسف عفيفي:

حصل "مصراوي" على قائمة ضحايا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي، والذي أسفر عن وفاة 4 حالات وإصابة 10 آخرين غالبيتهم من السياح الفيتناميين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أتوبيس "المريوطية" السياحي الذي تعرض للاستهداف مساء الجمعة خرج عن خط سيره المعروف والمحدد له، ولم يتم إبلاغ قوات الأمن أي تغيرات.

وأضاف "مدبولي"، خلال تفقده للمصابين في مستشفى الهرم، مساء اليوم الجمعة: "أي أتوبيس سياحي مؤمن بشكل كامل من وزارة الداخلية ولكن الأتوبيس غير مساره".

وتابع: "انفجرت القنبلة بجانب الأتوبيس فور مروره من الطريق الجديد".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.