رئيس الوزراء: تواصلنا مع السفارة الفيتنامية لاحتواء آثار حادث الهرم الإرهابي

كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصلت مع السفارة الفيتنامية لاحتواء آثار الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيس سياحي في منطقة المريوطية.

وأوضح مدبولي، في تصريحات للصحفيين عقب تفقده المصابين في مستشفى الهرم: "منذ أن تم الحادث تحركنا كدولة بالكامل، وتواصلنا مع السفارة الفيتنامية أيضًا لاحتواء أثار الحادث وتقديم الرعاية الشاملة للمصابين".

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وجارى استكمال عمليات الفحص.