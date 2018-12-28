رئيس الوزراء: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس الهرم لـ 3 حالات

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفاة المرشد السياحي المرافق للفوج السياحي الفيتنامي متأثرًا بإصابته في حادث انفجار أتوبيس الهرم.

وأضاف مدبولي في تصريحات للصحفيين أثناء زيارته لمصابي الحادث بمستشفى الهرم العام، أن الحادث أسفر وفاة اثنين من السائحين والمرشد المصري توفي أيضًا ومازالت هناك حالتين في حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الداخلية، انفجار أتوبيس سياحي مساء اليوم الجمعة، جراء عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائحا "فيتنامي الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

إنتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث .. وجارى إستكمال عمليات الفحص .