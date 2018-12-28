​رئيس دفاع النواب عن حادث أتوبيس الهرم السياحي: "كان متوقعًا"

كتب- ميرا إبراهيم:

تصوير -أحمد النجار:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن الحادث الذي استهدف أتوبيس السياح الفيتاميين بمنطقة الهرم اليوم كان أمر متوقعًا، مضيفا: "مازال لدينا قوى كارهة تكيد كيدًا كلما تقدمت مصر".

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، أنه :يوجد الكثير من هؤلاء الكارهين متعجبين من ثبات مصر، رغم كل ما يحاصرها من تحديات، متابعًا: "الدولة ثابتة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود".

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الحادث بأنه "حقد يتزامن مع استعداد الشرطة والحيش لتأمين أعياد الميلاد المجيد".

وأشار عامر إلى أن الحاقدين يستخدمون مثل هذه الأساليب بأعياد الإخوة الإقباط لإحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن مصر برغم الكارهين لها تتمتع بالأمن والأمان.

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وجارى استكمال عمليات الفحص.