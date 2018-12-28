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    اختيار بهاء طاهر رئيسًا شرفيًا لاتحاد الكتاب

    03:27 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    اختيار بهاء طاهر رئيسًا شرفيًا لاتحاد الكتاب

    الدكتور علاء عبد الهادي

    كتب - محمد عاطف:

    أعلن الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اختيار الكاتب الكبير بهاء طاهر، رئيسًا شرفيًا للاتحاد لمدة عام اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2018.

    وقال عبد الهادي في بيان اليوم: يأتى هذا التقليد السنوى وللعام الثالث على التوالى، تكريمًا من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لإحدى قامات مصر الثقافية والفكرية والإبداعية الكبرى، وسيحتفل الاتحاد بتسليم درع الاتحاد الخاص بهذه المناسبة إلى الرئيس الشرفى الجديد.

    ومن جانبه وجه الكاتب الكبير بهاء طاهر الشكر لرئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ولأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم وقرارهم.

    علاء عبد الهادي اتحاد كتاب مصر بهاء طاهر درع الاتحاد

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