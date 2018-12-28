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    الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة السادات.. الأحد

    10:35 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
    الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة السادات.. الأحد

    ارشيفية

    كتب - محمد عبدالناصر:

    أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه بداية من يوم الأحد المقبل، سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة السكنية الروضة، والمحجوزة بالقرعة العلنية بتاريخ 19 أبريل الماضي و20 سبتمبر الماضي، وجزء من القرعة التكميلية بتاريخ 21 نوفمبر الماضي.

    وقال غنيم، في بيان اليوم: سيتم تسليم قطع الأراضي من 935 : 974، يوم الأحد، والقطع من 975 : 1014 يوم الإثنين، والقطع من 1015 : 1054 يوم الثلاثاء، والقطع من 1055 : 1094 يوم الأربعاء، والقطع من 1095 : 1134 يوم الخميس.

    وأضاف: كما يتم تسليم القطع من 1135 : 1174 يوم الأحد، والقطع من 1175 : 1214 يوم الثلاثاء، والقطع من 1215 : 1222 يوم الأربعاء، موضحًا أنه تم تخصيص يومي الأحد 20/1/2019، والإثنين 21/1/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

    أراضي الإسكان مدينة السادات قرعة أراضي الإسكان وزارة الاسكان جهاز تنمية مدينة السادات

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