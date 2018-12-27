وزير التعليم: 3 خيارات أمام ولي أمر طالب أولى ثانوي بخصوص "التابلت"

كتب- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اعتراضات بعض أولياء الأمور بشأن الغرامة المحددة بـ4500 جنيه، على ولي أمر طالب الصف الأول الثانوي حال إتلاف جهاز "التابلت" الخاص به أو فقدانه، مؤكدا أن المبلغ ليس غرامة بالمعنى المعروف لكنها مقابل شراء جهاز جديد للطالب.

جاء هذا خلال ندوة نظمتها إحدى الصحف الخاصة، اليوم الخميس، بأحد الفنادق، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات.

وأضاف شوقي: "تكلفة شراء الأجهزة الجديدة 3.5 مليار جنيه، والجهات الرقابية وضعت شرط الـ4500 جنيه، حفاظًا على المال العام، لو ماعملتش كدا التابلت اللي جبناه هيغرق السوق السوداء والصحافة هتطلع تقول إننا بنهدر المال العام".

وأوضح أن ولي أمر الطالب أمامه 3 خيارات: الأول أن يتسلم ابنه التابلت ويوقع الإقرار ويلتزم بدفع الغرامة المقررة حال فقدان الجهاز أو إتلافه؛ لشراء بديل، لافتًا إلى أن الخيار الثاني يتمثل في شراء بوليسة تأمين، تتكفل بشراء جهاز جديد للطالب.

أما الخيار الثالث فيتمثل في عدم استلام الجهاز، وعدم التوقيع على الإقرار، وتولي مسؤولية وصول ابنه لبنك المعرفة المصري، وعند الامتحان تسلمه المدرسة جهاز "تابلت" يمتحن من خلاله وتسحبه منه مرة أخرى.

وأكد شوقي أن "التابلت"، هدية من الدولة للطالب في المرة الأولى، مشيرًا إلى أن الدولة تتفاوض مع جهاز تنظيم الاتصالات لتوفير شرائح إنترنت للطلاب مجانًا.

وقال إن الوزارة اشترطت تصليح جهاز التابلت عند الوكيل المعتمد المتمثل في شركة "سامسونج"؛ لأنها أكبر شركة لها مراكز معتمدة في مصر.

ولفت إلى أن جهاز "التابلت" محكم بنظام معين يمنعه من الدخول سوى على بنك المعرفة فقط: " مش هيدخل فيسبوك ولو اتباع هيبقى طوبة".