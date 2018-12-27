مفكر أمريكي: القرن الـ16 بداية ظهور الرأسمالية.. ونهب ثروات الشعوب

كتب- محمد عاطف:

قال المفكر الأمريكي بيتر جران، إن القرن السادس عشر الميلادي كان بداية لتغير كبير في آليات الحكم في العالم، على مستويات كثيرة منها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وكانت البداية الحقيقية لظهور الرأسمالية في العالم.

وأضاف جران، خلال اللقاء الفكري الذي يقام الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، "في تلك الفترة كانت مصر محتلة من الدولة العثمانية، ومن صفات هذه الفترة نهب ثروات الشعوب واستغلالها في العالم كله تقريبا".

وتابع: "يبدأ التاريخ الأوروبي الحديث في هذا القرن مع بداية عصر النهضة، نظرا لمميزات هذه الفترة، وظهور الدولة القومية واللغة القومية، واكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول قارتي آسيا وأفريقيا للوصول لأوروبا والذي أثر على حركة التنقل من قناة السويس، ولو نظرنا في القاموس سنجد أصل كلمة الحديث سنجد معناها الشيء المختلف أي المختلف عن السائد قبلها".

واشتهر بيتر جران بكتابه المهم "الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840 " الذي أحدث ضجة عند صدوره في منتصف الثمانينيات وترجمه المؤرخ د. رءوف عباس حامد، حيث قدم لنا جران الرأسمالية الغربية حينها باعتبارها تحمل في طياتها جذورًا إسلامية ، مما لا ينبغي لنا كمجتمعات إسلامية أن نصطدم معها في مكنونها الأساسية، وله العديد من المؤلفات من بينها "ما وراء المركزية الأوروبية"، و"صعود أهل النفوذ".​