"القابضة للمطارات" تعلن خطة تطوير "برج العرب وشرم وسانت كاترين"

كتب- طه عبيد:

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المطار أحمد جنينة، أنه جاري تنفيذ خطة كاملة للنهوض بالمطارات الداخلية، تبدأ بمطار برج العرب الذي يشهد إنشاء مبنى جديد للركاب منخفض التكاليف، بالإضافة إلى الأعمال الاستشارية ( التصميم والاشراف على التنفيذ ) ومخطط الإنتهاء 2021 / 2022، وإنشاء ورفع كفاءة الممر الرئيسي ومخطط الانتهاء منها 2019 / 2020، وكذلك رفع كفاءة الممر الموازي (A) ليعمل كممر تبادلي مع الرئيسي ومخطط الانتهاء منه في منتصف عام 2019 .

وأضافت الشركة، أنه يجرى إحلال وتجديد مهمات إنارة الممر الرئيسي، ومخطط الانتهاء في منتصف عام 2019، وإنشاء صالة مودعين ومستقبلين رقم (2) ومخطط الانتهاء منه في منتصف عام 2019.

تشمل الخطة مطار شرم الشيخ، ويتم تصميم وتنفيذ عملية توسعة مبنى الركاب رقم (2) ومخطط الانتهاء 2019 / 2020، وإنشاء سور مباني ومخطط الانتهاء منتصف عام 2019، وتوريد وتركيب عدد (2) وحدة توليد كهرباء وعدد (2) لوحة تشغيل وتحكم أتوماتيكي ومخطط الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2019، ورفع كفاءة الممر الرئيسي وطرق الاتصال وحماية جسم الممر ومخطط الانتهاء منه في 2021/2020، ورفع كفاءة منظومة إنارة الممرات ومخطط الانتهاء منه في 2021/2020، ورفع كفاءة الحقل الجوي وتلافي ملاحظات سلطة الطيران المدني بالمطار ومخطط الانتهاء منه في 2020 / 2021، ورفع كفاءة ترمك رقم (2 ، 3) ومخطط الانتهاء منه في2021 / 2022 .

وأعلنت الشركة أن مطار بورسعيد، يشهد إنشاء مبنى إداري ومبانٍ خدمية ومخطط الانتهاء منه في 2020 / 2021، ورفع كفاءة منظومة إنارة المرات للممر الرئيسي وطرق الاتصال ومخطط الانتهاء منه في 2021 / 2022، وإحلال وتجديد محطة معالجة ومخطط الانتهاء منه في 2019 / 2020، وإنارة الأسوار ومخطط الانتهاء منه في 2020 / 2021، وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة أمنية (IPCC TV) ومخطط الانتهاء منه في 2019 / 2020.

وتشتمل الخطة لمطار طابا علي رفع كفاءة تشغيل المطار، وتطوير صالات السفر والوصول وما بداخلها من أجهزة تأمين مع تحديث الأثاث وطلاء الصالات.

وتتضمن الخطة لمطار سانت كاترين البدء في رفع كفاءة التشغيل، ومضاعفة المساحة الكلية له، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.

وتنفذ الشركة في مطار 6 أكتوبر رفع كفاءة الممرات وكافة الأجهزة الملاحية للارتقاء بمستوى الخدمات.