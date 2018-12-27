مدبولي يلتقي رؤساء مجالس وتحرير الصحف القومية

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل بروؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش اللقاء القضايا الخاصة بالإعلام والصحافة ووضع الصحف القومية وأهم المشاكل التي تواجه هذه الصحف.

يأتي اللقاء، في إطار حرص رئيس الوزراء على توضيح كافة جهود الحكومة في مختلف الأصعدة التي تعمل عليها لتقديمها للشعب من خلال قادة الرأي.

يحضر اللقاء عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة الأهرام، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.