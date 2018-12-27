  • عاجل:إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    بالصور.. برودة ورياح والسحب تغطي سماء القاهرة

    02:26 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب- يوسف عفيفي:

    تصوير- فريد قطب:

    تشهد القاهرة، وعدد من محافظات الجمهورية، موجة طقس سيئ، بدأت أمس، ومن المتوقع استمرارها حتى السبت المقبل.

    ورصدت عدسة مصراوي، اليوم الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

    وتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على أن تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

    القاهرة محافظات الجمهورية موجة طقس سيئ السحب المنخفضة

    الخبر التالى:

    وزير التعليم العالي: لا مساس بمجانية الخدمات في المستشفيات الجامعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان