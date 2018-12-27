بالصور.. برودة ورياح والسحب تغطي سماء القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- فريد قطب:

تشهد القاهرة، وعدد من محافظات الجمهورية، موجة طقس سيئ، بدأت أمس، ومن المتوقع استمرارها حتى السبت المقبل.

ورصدت عدسة مصراوي، اليوم الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على أن تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.