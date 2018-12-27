"القوى العاملة": استئناف قبول طلبات التدريب بمكافأة شهرية 1200 جنيه الأحد

القاهرة- أ ش أ:

تستأنف وزارة القوى العاملة، متمثلة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، الأحد المقبل، تلقي طلبات الراغبين في التدريب مجانا على مهن الحياكة والتفصيل بمركز تدريب المستقبل التابع للمديرية بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيتم منح المتدرب مكافأة شهرية قدرها 1200جنيه، فضلا عن وجبه يومية ومواصلات خلال فترة التدريب، كما سيتم تعيين من يجتاز الاختبارات فورا بالشركة خلال الشهر الأول من التدريب بمرتبات مجزية.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية - في تصريح، اليوم الخميس - إن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وشركة (جيد تكستايل) في حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب وفقا لأحدث الأساليب العالمية في مجال التدريب بالشركات الرائدة في مجال الملابس الجاهزة، وعلى أحدث المعدات التي توفرها الوزارة من خلال مراكز التدريب التابعة لها، بالتعاون مع كبرى المنظمات العالمية، بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.