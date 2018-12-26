رئيس "التأمين الصحي" تتفقد الأعمال الجارية بمستشفى التضامن

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الأربعاء، مستشفى التضامن للتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد.

وتابعت رئيسة الهيئة الأعمال الإنشائية والجارية بالمستشفى، ونسبة إنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفى والعيادات الخارجية الملحقة بها، وكذلك أعمال التشطيبات النهائية بأقسام المستشفى المختلفة وأقسام العمليات الكبرى والصغرى.

تأتي الزيارة التفقدية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن، وفي إطار الاستعدادات الجارية لتمهيد تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل ومتابعة العمل على أرض الواقع.