  • عاجل:مباشر.. ليفربول 4 - 0 نيوكاسل .. صلاح يصنع الرابع (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    منها شهادة الإعفاء وتصاريح السفر.. ما الخدمات التي تقدمها إدارة التجنيد إلكترونيًا؟

    05:37 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    منها شهادة الإعفاء وتصاريح السفر.. ما الخدمات التي تقدمها إدارة التجنيد إلكترونيًا؟

    موقع الخدمات الالكترونية للتجنيد

    كتب- محمد نصار:
    أطلقت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، موقعًا لها على شبكة الانترنت لتسهيل تعاملات المصريين فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالتجنيد.

    وفي تحديث جديد لمنظومة العمل، تم تطوير طريقة إصدار شهادة الخدمة العسكرية لتكون في صورة بطاقة أو كارنيه بدلًا من الشهادة الورقية.

    ويتتيح هذا الموقع الإلكتروني الجديد، للمواطنين الكثير من الخدمات منها:

    - استخراج تصريح بالإذن بالسفر

    - الاستعلام عن موقف طلب تصريح الإذن بالسفر

    - استخراج شهادة الإعفاء

    - الاستعلام عن موقف طلب شهادة الإعفاء

    - الاستعلام عن توقيات اللجان التجنيدية وأماكنها

    - الاستعلام عن توقيات قبول دفعة من المجندين

    - الاستعلام عن الشروط العامة لقبول المجندين

    - الاستعلام عن توقيات قبول دفعة من المتطوعين

    - الاستعلام عن الشروط العامة لقبول المتطوعين

    - الاستعلام عن الشهادات والنماذج

    - الاستعلام عن أسلوب الكشف الطبي

    - الاستعلام عن اللجان العسكرية بالخارج

    - الاستعلام عن مناطق التجنيد والتعبئة

    - الاستعلام عن الإعفاء من الخدمة العسكرية

    - الاستعلام عن قواعد الهجرة

    - الاستعلام عن تصاريح السفر للخارج

    اضغط للدخول للموقع

    تصاريح السفر شهادة التجنيد إدارة التجنيد الخدمات الالكترونية

    الخبر التالى:

    رئيس "التأمين الصحي" تتفقد الأعمال الجارية بمستشفى التضامن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان