منها شهادة الإعفاء وتصاريح السفر.. ما الخدمات التي تقدمها إدارة التجنيد إلكترونيًا؟

كتب- محمد نصار:

أطلقت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، موقعًا لها على شبكة الانترنت لتسهيل تعاملات المصريين فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالتجنيد.

وفي تحديث جديد لمنظومة العمل، تم تطوير طريقة إصدار شهادة الخدمة العسكرية لتكون في صورة بطاقة أو كارنيه بدلًا من الشهادة الورقية.

ويتتيح هذا الموقع الإلكتروني الجديد، للمواطنين الكثير من الخدمات منها:

- استخراج تصريح بالإذن بالسفر

- الاستعلام عن موقف طلب تصريح الإذن بالسفر

- استخراج شهادة الإعفاء

- الاستعلام عن موقف طلب شهادة الإعفاء

- الاستعلام عن توقيات اللجان التجنيدية وأماكنها

- الاستعلام عن توقيات قبول دفعة من المجندين

- الاستعلام عن الشروط العامة لقبول المجندين

- الاستعلام عن توقيات قبول دفعة من المتطوعين

- الاستعلام عن الشروط العامة لقبول المتطوعين

- الاستعلام عن الشهادات والنماذج

- الاستعلام عن أسلوب الكشف الطبي

- الاستعلام عن اللجان العسكرية بالخارج

- الاستعلام عن مناطق التجنيد والتعبئة

- الاستعلام عن الإعفاء من الخدمة العسكرية

- الاستعلام عن قواعد الهجرة

- الاستعلام عن تصاريح السفر للخارج

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