مجلس الوزراء: 3.4 مليار جنيه حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي عام 2017 /2018

القاهرة- أ ش أ:

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي ارتفع خلال عام 2017 -2018 ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مقارنة بعام 2016-2017.

وأشار المركز، في الانفوجراف الذي نشره على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عن حصاد قطاع التعليم العالي خلال عام 2018 - إلى أن تكلفة إقامة 20 كلية جديدة بـ 9 جامعات بلغت 2.5 مليار جنيه.

وبين أنه تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لـ 2126 مشروعا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

ولفت إلى أنه تم إنفاق 540 مليون جنيه لتمويل أكثر من 620 مشروعا فى البحوث الأساسية والتطبيقية.

وأضاف أن تكلفة برنامج تطوير البنية التحتية للبحث العلمي بلغت نحو 500 مليون جنيه؛ لإنشاء 31 مركزا و56 معملا مركزيا، كما كانت تكلفة إقامة 12 تحالفا تكنولوجيا لربط البحث العلمي بالصناعة، نحو 112 مليون جنيه.