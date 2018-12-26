توقيع برتوكول بين "بحوث الأمصال البيطرية وشركة مستحضرات الطبية

كتب-أحمد مسعد :

وقع الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية برتوكول تعاون مع إحدى شركات المستحضرات الطبية، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشاد سليمان، في بيان، الأربعاء، بالتعاون بين القطاع الخاص والعام، لافتا إلى أن المعهد جهة علمية مسؤلة عن اإنتاج والشراكة مع القطاع الخاص تتيح زيادة القدرة التسويقة للمعهد والمعاهد البحثية.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن التعاقد، الأول من نوعه بين المعهد والشركات الخاصة للتصنيع لدى الغير.

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