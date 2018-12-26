"محلية النواب" تشيد بافتتاح الرئيس السيسي "بشاير الخير 2" بالإسكندرية

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس أحمد السجيني، الأمين العام للأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مشروع الإسكان بغيط العنب (بشاير الخير 2) بمحافظة الإسكندرية.

وقال "السجيني"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن مشروع بشاير الخير يعد نموذجًا غير مسبوق في تعاون المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة المختلفة سواء المحافظة أو المنطقة الشمالية أو القائمين على صندوق تحيا مصر أو البنوك وغيرهم من شركاء نجاح ساهموا بشكل وطني وبمنتهى التفاني في تحقيق حلم تحويل منطقة كانت عبارة عن عشوائيات غير آمنة وعشوائيات خطرة، وأيضا جزء من الأراضي كانت عبارة عن مستنقعات ومقالب قمامة عشوائية إلى هذا النموذج على أعلى مستوى من مستويات النسق الحضاري.

وتابع "السجيني": "فكرة أن ينتقل المواطن إلى العيش الكريم شامل الملاعب الرياضية وبعض المشروعات الحرفية والصناعية الصغيرة والوحدات السكنية، فهو نموذج يجب أن نقدم التحية لمن ساهم وفكر ومول ونفذ هذا المشروع، وهنا أتحدث بصفتي مواطن سكندري وليس بصفتي أمين عام للأغلبية البرلمانية أو رئيسا للجنة الإدارة المحلية، كنت أرى هذه المناطق في السابق كيف كانت في حالة رديئة والآن أصبحت لا تختلف عن أي مجمع سكني في منطقة راقية، وندعو المجتمع السكندري وجميع من لديهم حس وطني في أهمية استكمال بشاير الخير 3 و4 حتى نستطيع معا القضاء على كافة البؤر العشوائية والمناطق غير الآمنة".