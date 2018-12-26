رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية: تسليم 140 محلًا تجارية لأهالي "بشاير الخير"

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال اللواء أحمد عزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن بعض أهالي "بشاير الخير 1"، الذين لم يتسلموا بعض المحلات، يتسلمونها بعد إنشاء بشاير الخير 2، وتصل لـ140 محلًا.

وأضاف عزازي، خلال كلمته بافتتاح مشروع بشاير الخير 2، الأربعاء، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم السماح لأصحاب المحلات بتغيير نشاطهم، بمعنى من كان يمتلك فرن بلدي إلى فرن متطورة، ليستطيع أن يزود الدخل وتشغيل عمالة أكثر، موضحا: "نقدر المولات والمحلات بالسعر السوقي وازود شوية، عشان يساهم في تمويل المشروعات بشاير الخير 5، 6، وسيتم إيداع عوائدها في حسابات بنكية باسم هذه المشروعات".

وردا على سؤال الرئيس بشأن بشاير الخير 4 في نطاق محافظة البحيرة، قال عزازي: "بقالنا سنة ونص متوقفين على 20 فدانًا وكنا مخططينها تكون ألف وحدة سكنية، وحضرتك أمرتنا نخليها ألفين وحده سكنية، وصل تخطيطها الآن لـ 2100 وحدة سكنية، بمنطقة رشيد الجديدة على مساحة 20 فدان، وهناك مستثمر واحد متبرع بكل المدينة للألفين وحدة سكنية، وحد الارتفاع لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وشغالين أرضي وأربع ادوار".

وطالب الرئيس السيسي، أن يكون بشاير الخير 4، مع بشاير الخير 5.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.