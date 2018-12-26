السيسي عن كثرة الإنجاب: بتتكلموا كأني مقصر في حقكم.. لا والله

كتب- محمد نصار:

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثقافة الإنجاب لدى المواطنين، وذلك خلال الاستماع لفيلم تسجيلي عن سكان العشوائيات في محافظة الإسكندرية، حيث ظهرت سيدة تقول إن لديها 6 أبناء.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع غيط العنب، اليوم الأربعاء، بالإسكندرية: بقول لكل أسرة، انتي بتقولي أنا عندي 6 يناموا فين؟ وهقولك انتي بردوا مش تفكري قبل ما تجيبي الستة هتنيميهم فين، إحنا بنحل مسألة، لكن كلنا لازم نقف ونعرف انت عملت في نفسك كده ليه؟.

وتابع الرئيس السيسي: في حد يقولي متعملهمش.. مقدرش.. لازم نعمل ليهم.. بس بقولهم معقول وانت بتحكي الحكاية بتتكلم وكأن أنا اللي مقصر في حقك أو الدولة اللي مقصرة، لا والله انت اللي مقصر في حق نفسك، بقى أنت قاعد في أوضة تجيب أربعة تأكلهم إزاي وتعلمهم إزاي.. واحد يقولي بلاش الكلام ده خلي الناس تحبك، ربنا مطلع عليا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.

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