مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على الخارجية الليبية

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الآثمة التي استهدفت مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم الثلاثاء.

وأكد مفتى الجمهورية فى بيان أصدره اليوم، رفض الشريعة الإسلامية لكافة صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مشددا على أن هذا الحادث الإجرامى يتنافى تماما مع دعوة الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس البشرية ورفض كافة صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وشدد على أن الشريعة الإسلامية ترفض كافة صور الإرهاب والعنف وأن الجماعات والتيارات الإرهابية لاتعرف سوى لغة إراقة الدماء وترويع الآمنين والأبرياء .

وأشار المفتى إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف أنحاء العالم وأنه لا أحد بمنأى عن هجماتها الإجرامية .

وأوضح أن الإرهاب والتطرف أصبحا خطرا يهدد الجميع ولابد من التكاتف والعمل سوياعلى كافة المستويات وبشكل جاد من أجل مواجهة هذا الخطر.

وكانت الجماعات الإرهابية استهدفت مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم الثلاثاء مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.