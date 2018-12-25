أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد شهادات "الأيزو" الدولية

كتب- طه عبيد:

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في اجتياز المراجعات الدورية؛ للحصول على تجديد اعتماد شهادة "أيزو" في عدد من المجالات.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان، الثلاثاء، إن التجديد شمل اعتماد شهادة أيزو (9001) الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلي، والتدريب الفني وتصميم وتطوير البرامج التدريبية، شهادة أيزو (14001) الخاصة بنظام إدارة البيئة والتزام جميع أنشطة التدريب في حماية البيئة، وكذلك شهادة أيزو (18001) الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأوضح عادل، اجتياز هذه المراجعات وحصول الأكاديمية على تلك التجديدات دون أي ملاحظات أو حالات عدم تطابق، ما يعكس التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية المستحدثة للجودة.

من جانبه أوضح الطيار عبدالهادي الشقنقيري، رئيس الأكاديمية، أن تجديد الاعتمادات سنويًا يمكنها من المنافسة بقوة مع العديد من الأكاديميات ومراكز تدريب الطيران العالمية والشرق الأوسطية والأفريقية وخاصة الأوروبية، التي تشترط الحصول على هذه الاعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو اتفاقيات.