مصري يحصل على 36 ألف جنيه راتب شهر ماطله كفيله في صرفه بالسعودية

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في حصول طبيب مصري على مستحقاته من أحد المراكز الطبية، وهو عبارة عن راتبه لشهر نوفمبر 2018 تمثل 7666 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 36 ألفا و500 جنيه مصري تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الطبيب المصري "م.ع "، الذي يعمل في أحد المراكز الطبية بالعاصمة بالمملكة، في حصوله على راتبه عن شهر نوفمبر 2018 بعد أن ماطله كفيله في صرفه، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، أوضح فيه أنه تواصل على الفور مع المدير المسئول بالمركز وتفاوض معه لصرف راتب الطبيب وديا، الذي استجاب على الفور وأودع راتب الطبيب في حسابه البنكي.