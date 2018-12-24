السيسي يوجه بتوسيع كود الإتاحة الهندسي في المنشآت الرياضية لذوي الإعاقة

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتوسيع كود الإتاحة الهندسي لذوي الإعاقة في المنشآت الرياضية.​

وقال السيسي، خلال احتفالية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة " قادرون باختلاف" التي نظمتها وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مساء الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات: "على صعيد قطاع الشباب والرياضة، يتم التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية".

وطالب رئيس الجمهورية، بزيادة المشاركات الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية بالأسوياء، في الجوائز المالية المقدمة لهم".