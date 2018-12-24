ننشر أسماء المكرمين من السيسي في حفل ذوي القدرات الخاصة (فيديو)

كتب- محمود مصطفى ومحمد جمعة:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للدكتور محمد فتحي سليمان المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة، وهاجر طارق مدربة منتخب مصر للسباحة، واللاعبة مريم طارق بطلة العالم في السباحة.

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- وسام الرياضة من الطبقة الأولى للبطل المرحوم مازن مصطفى كمال بطل العالم في تنس الطاولة، تسلمتها عنه والدته فادية حافظ سلامة وشقيقه محمد مصطفى، وتم منح وسام الرياضة من الدرجة الثانية لأسامة منصور المدير الفني لمنتخب مصر لتنس الطاولة، ومحمد عبدالمطلب مدرب منتخب تنس الطاولة.

وكرم الرئيس السيسي، اللاعب كريم شريف بطل العالم في تنس الطاولة، واللاعبة نرمين أحمد محمد بطلة العالم في تنس الطاولة، واللاعبة نورهان عاطف بطلة العالم في تنس الطاولة، واللاعب معتز محمد بطل العالم في تنس الطاولة، وتم منح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبة أسماء أحمد بطلة العالم في تنس الطاولة.

وفي مجال الكاراتيه، منح السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى لمحمد محمد حمدي مدرب منتخب الكاراتيه، واللاعب عبدالعزيز عاصم بطل العالم في الكاراتيه، واللاعبة سلمى علاء الدين بطلة العالم في الكاراتيه، وتم منح وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب محمد كمال بطل العالم في الكاراتيه.

وعقب التكريم التقط الرئيس عددًا من الصور التذكارية مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.