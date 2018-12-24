وزير التعليم: مصر تشهد أكبر "ثورة تعليمية" في تاريخها الحديث

القاهرة - (مصراوي):

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الجيل الذي دخل في المنظومة التعليمية الجديدة سبتمبر الماضي، سيتخرج عام 2030، بمهارات جديدة تؤهله للدخول لنموذج تعليمي جديد وهو التعليم الجامعي.

ووصف شوقي، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما يحدث حاليًا في التعليم المصري بـ"الثورة في التعليم"، مبينًا أنه استعرض مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف تطبيق نظام التعليم الجديد الذي يبدأ من رياض الأطفال، وموقف المدارس اليابانية، وتطبيق النظام التراكمي في المرحلة الثانوية، سواء فيما يتعلق بتوزيع "التابلت" والشبكات ونظام الامتحانات وبناء المحتوى الإلكتروني، كما تم استعراض الخطوات التي تتم فيما يخص التعليم الفني الجديد وما يجري من تعاون مع ألمانيا في هذا الشأن، علاوة على التعاون مع التعليم العالي والصحة والشباب والسياحة والآثار، والتعاون العربي في التعليم وبنك المعرفة.

وأوضح الوزير، أن نظام التعليم الجديد، لم يشعر به أحدًا سوى من لديهم أبناء في مرحلة رياض الأطفال والسنة الأولى من المرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى العمل على القضاء على فكرة حفظ المناهج والهلع من الامتحانات تمامًا من خلال تغيير طريقة المحتوى الذى يذاكر منه الطالب دروسه.

وفيما يخص موقف تطبيق التعليم الجديد، أشار طارق شوقى إلى اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم بدء من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتبارًا من السبت 22 سبتمبر 2018، حتى تشهد مصر أكبر ثورة تعليمية في تاريخها الحديث، كما تم اكتمال تأليف المناهج والكتب الجديدة للطلاب ودليل المعلم لكل مادة على أن يتسلم كل معلم الدليل الخاص به، وتم الانتهاء من تدريب المعلمين "الموجة الأولى" للاستعداد للعالم الجديد، والانتهاء من إعادة فرش الفصول للتوافق مع استراتيجيات التعليم النشط، إضافة إلى إيقاف الترخيص للكتب الخارجية في النظام الجديد مع إتاحة المجال لوسائل تعليمية جديدة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد، وتسهيل الانتقال من النظام والموروثات القديمة إلى فلسفة النظام الجديد بما لا يخل بالصالح العام.​