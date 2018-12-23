إخماد حريق أسفل مسجد الفكهاني الأثري بمنطقة الغورية (صور)

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، إخماد حريق نشب في عدد من محلات الأقمشة الموجودة أسفل مسجد الفكهاني الأثري بمنطقة الغورية نتيجة لماس كهربائي.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، إن ألسنة الحريق طالت الشبابيك الموجودة أعلى هذه المحلات وهي شبابيك غير أثرية، حيث تم تركيبها حديثا خلال أعمال ترميم سابقة للمسجد في التسعينيات.

وشدد "مصطفى"- في بيان الأحد- أن النيران لم تطل أية عناصر أثرية للمسجد، لافتًا إلى توجه أربع سيارات إطفاء على الفور تمكنت من إخماد الحريق تمامًا.

من جانبه، قال محمد عبد العزيز، المشرف العام على القاهرة التاريخية، إنه فريق من ادارة الإنقاذ السريع و إدارة الأزمات بوزارة الآثار وإدارة القاهرة التاريخية توجه لتأمين وحماية العناصر الأثرية بالمسجد وخاصة الباب الفاطمي الموجود بالواجهة الرئيسية، التي لم تطلها جميعها النار علي الإطلاق.

وأضاف: "فريق المرممين الذي توجه على الفور إلى المسجد للمعاينة أكدا سلامة إنشاءات المسجد وجميع عناصره الأثرية والمعمارية".

وأوضح عبدالعزيز، أن هذه المحلات مخالفة للقانون، حيث حرر فريق التفتيش المختص بمنطقة الأزهر محاضر كثيرة ضدها لإزالة المخالفات والتعديات حرصًا على سلامة المسجد، لافتًا إلى تواصله مع قطاع المشروعات لإيفاد فريق عمل من المهندسين والمرممين لإعداد تقرير نهائي بالحالة ووضع أنسب الحلول لمعالجة التلفيات وآثار الحريق بواجهة المسجد.